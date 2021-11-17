Комитет ООН одобрил проект обновленной резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

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Третий комитет 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Об этом идет речь на сайте МИД Украины.

Соответствующую резолюцию поддержали 64 страны, еще 20 были против, а 94 — воздержались.

Среди проголосовавших против, кроме Российской Федерации, есть Армения, Беларусь, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Индия, Казахстан, Сербия, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

В документе отмечается, что силовой захват Крыма незаконен и является нарушением международного права.

Ключевыми новшествами стали:

определение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова;

поддержка сотрудничества в «Крымской платформе»;

упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма;

требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар.

Документ призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма и требует освободить незаконно удерживаемых украинцев.

Проект резолюции отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования на Генеральной Ассамблее ООН в декабре.