Apple впервые разрешит своим клиентам самостоятельно ремонтировать технику

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Компания Apple впервые разрешит своим клиентам самостоятельно ремонтировать свои устройства. Apple анонсировала на своем сайте запуск программы Self Service Repair, которая даст доступ людям к оригинальным комплектующим и инструментам Apple.

Self Service Repair стартует в США в начале 2022-го и в течении года будет внедряться в других странах.

Клиенты смогут купить в официальном онлайн-магазине более 200 запчастей и инструментов для ремонта, а также получат от Apple подробные инструкции по починке устройств в домашних условиях. Компания опубликует инструкции на сайте.

На первом этапе воспользоваться программой смогут владельцы смартфонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13, а позже владельцы компьютеров Mac с чипами M1, включая MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac. Со стартом Self Service Repair будут доступны экраны, камеры и аккумуляторы для смартфонов, а в будущем ассортимент будет пополнятся.

Как пишет The Verge, в Apple отметили, что самостоятельный ремонт не аннулирует гарантию на устройство, например в случае поломки, но акцентировали на том, что программа рассчитана на людей с опытом ремонта техники.