Первый вице-спикер Рады: Межфракционное объединение Дмитрия Разумкова не сможет стать депутатской группой

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Александр Кузьмин / «Бабель»

Согласно регламенту, межфракционное объединение «Розумна політика» не сможет в дальнейшем превратиться в депутатскую группу.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко в кулуарах Рады.

«На базе МФО, согласно регламенту, ничего не может образоваться, кроме МФО (речь идет о перспективе создания в дальнейшем депутатской группы, которая будет состоять из членов объединения). По психологии, может быть все что угодно — мы же знаем, как группы образовываются. Но чтобы создать группу, нужны заявления всех участников и некое учредительное заседание», — объяснил Корниенко.

Напомним, 16 ноября в Верховной Раде официально создали межфракционное депутатское объединение Дмитрия Разумкова «Розумна політика». Всего там, кроме Разумкова, в объединении есть 21 депутат от «Слуги народа» — это Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков, представитель от «Батьківщини» Андрей Николаенко и внефракционный нардеп Людмила Буймистер.

Сам Разумков заявил, что рассчитывает, что большинство членов созданного им МФО в дальнейшем присоединятся к его политической партии.