Повышение стоимости проезда в Киеве: в Раде раскритиковали решение и готовят аудит, регулятор требует согласовать тарифы

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Віталій Тараненко / УНІАН

Вице-спикер Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал запланированное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Киева «несправедливым».

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады 17 ноября.

«Я так понимаю, что в казне Киева уже закончились средства… Я тоже являюсь пользователем общественного транспорта и тоже ездил в метро. И я не уверен, что почти евро за проезд в киевском общественном транспорте — это справедливая и понятная для киевлян цена. Потому что евро стоит проезд в европейских столицах, где смотрятся по-другому транспортные средства. Другой запах там и доходы другие, и сеть маршрутов более развита», — отметил Корниенко.

Во время заседания Верховной Рады с заявлением от двух фракций выступила народная депутат Леся Забуранная («Слуга народа»). Она раскритиковала повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева в 2,5 раза и коррупцию в столичных властях. Нардеп заявила, что фракции инициируют полный аудит работы городского транспорта Киева.

Кроме этого, в Государственной регуляторной службе Украины напомнили, что перед повышением стоимости проезда власти Киева должны получить позицию службы.

«Если ГРС придет к выводу, что это повышение не является целесообразным или адекватным, или если Киевсовет не изучил все альтернативные пути решения проблемы, решение не может быть принято», — заявил руководитель службы Алексей Кучер.

По его словам, в случае нарушения этого требования решение можно отменить через суд.