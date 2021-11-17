Офис генпрокурора завершил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане

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Малолетка Евгений / УНИАН

Офис генерального прокурора завершил расследование против беглого президента Виктора Януковича и бывших руководителей правоохранительных органов по делу о расстрелах на Майдане. По данным следствия, они превысили полномочия по разгону акции протеста.

Об этом пишет пресс-служба ОГП.

«Расследованием установлено, что бывший президент Украины, глава Службы безопасности, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД Украины в г. Киеве и их заместители, командующий внутренними войсками МВД Украины, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения «Беркут» хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента. Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов», — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что все подозреваемые с 2014 года скрываются от следствия, поэтому досудебное расследование осуществлялось по специальной процедуре без их участия. Теперь материалы следствия открыли для их защитников, а после ознакомления дело передадут в суд.

В ведомстве подчеркнули, что из-за преступных действий Януковича и его окружения 18—20 февраля 2014 года погибли 67 гражданских, 887 гражданских и 132 правоохранителя получили ранения, а ущерб был нанесен на 16 миллионов гривен.

«Подозреваемым инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собрания, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и окончательных покушений, а также организацию террористического акта», — отметили там.