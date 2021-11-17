В Украине ввели штрафы за продажу лекарств детям до 14 лет

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Верховная Рада на заседании 17 ноября проголосовала за установление штрафов за продажу лекарств детям младше 14 лет (закон № 5123-1).

Штраф для того, кто продал ребенку лекарства или купил их и передал ребенку, составит от 3 400 до 5 100 гривен. За повторное нарушение в течение года — штраф от 5 100 до 6 800 гривен.

Штрафы вступят в силу на следующий день после того, как этот закон опубликуют в газете парламента «Голос України».

«По статистике, передозировка медицинскими препаратами — один из самых распространенных способов самоубийства среди детей. Мы ограничили доступ подростков к медицинским препаратам, чтобы сохранить десятки и сотни жизней», — пояснил глава комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

15 июля 2021 года Верховная Рада запретила продавать лекарства детям до 14 лет, а также покупать и передавать их детям до 14 лет. Тот, кто продает лекарства, вправе потребовать предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий возраст покупателя. В случае отказа предоставить такой документ продажа лекарств запрещается.