США подписали соглашение на $1 миллиард о производстве лекарства от коронавируса GSK и Vir Biotechnology

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США подписали соглашение почти на $1 миллиард для производства препарата для лечения коронавируса на основе моноклональных антител «Сотровимаб» (Sotrovimab, торговая марка Xevudy) британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Biotechnology.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным GSK, благодаря соглашению общее количество доз препарата для лечения коронавируса во всем мире превысило 750 тысяч, поставки ожидаются до 17 декабря.

Агентство не уточнило, сколько доз получит США. Но отмечается, что 10 тысяч доз предназначены для Канады и до 220 тысяч доз — для Европейского Союза. Также указывается, что Соединенные Штаты могут приобрести дополнительные дозы до марта 2022 года.

Препарат разработан на основе моноклональных антител, имитирующих природные антитела, производимые организмом для борьбы с инфекциями. Его рекомендуют для лечения COVID-19 в легкой и средней форме у взрослых пациентов и подростков от 12 лет и старше, вес которых превышает 40 кг. В то же время «Сотровимаб» запрещено использовать для пациентов, которые госпитализированы с коронавирусом или нуждаются в кислородной терапии.

Лечение снижает риск госпитализации или смерти на 79% у взрослых с COVID-19 легкой и средней степени тяжести.