Азербайджан заявил о гибели 7 своих военных в боях с Арменией накануне. Генпрокуратура возбудила дело
- Автор:
- Олег Панфилович
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MoD of Armenia
Азербайджан заявил о гибели семи и ранении 10 своих военнослужащих в результате столкновений на границе с Арменией. Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«В военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.12 (убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана», — сообщает ведомство.
Азербайджан обвинил Армению в нарушении трехстороннего договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года и обстреле из артиллерийских установок разного калибра позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах.
- 13 ноября в Минобороны Армении заявили, что подразделения ВС Азербайджана днем открыли огонь по армянским позициям на границе. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения совершила очередную провокацию. 14 ноября стороны вновь обвинили друг друга в обстрелах в двух районах.
- 15 и 16 ноября бои усилились. Армения заявила о вторжении азербайджанских войск на юге страны, а в Баку обвинили Ереван в вооруженных провокациях на двух участках границы в Кельбаджарском районе.
- Армения заявила, что потеряла убитыми в боях на армяно-азербайджанской границе 15 военнослужащих, а 12 военных попали в плен.