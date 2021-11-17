Instagram начала запрашивать видеоселфи для идентификации личности пользователя

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Социальная сеть Instagram начала просить пользователей сделать видеоселфи, демонстрирующее лицо с разных углов, чтобы подтвердить личность.

Об этом пишет The Verge.

Скриншоты с подобным уведомлением опубликовал британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра. Издание добавляет, что соцсеть начала тестировать функцию идентификации в прошлом году, но «свернула» ее из-за технических проблем. Однако в ноябре 2021 года несколько пользователей сообщили, что Instagram запросила их видеоселфи для проверки личности.

В своем аккаунте Instagram сообщила, что проверяет личность пользователя в случае «подозрительной активности» — например, если он быстро поставил много лайков или подписался «на кучу аккаунтов за секунды». При этом соцсеть настаивает, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видеоселфи, чтобы убедиться, что за учетной записью стоит реальный человек.