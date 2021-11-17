За сутки от коронавируса в Украине скончались 769 человек

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За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни умерли 769 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение 16 ноября зафиксировали 18 668 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей — 1 312, медработников — 403). В больницы попали 4 468 больных. Выздоровели — 20 211 жителей страны.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 3 263 417 человек. Осложнения болезни привели к смерти 78 754 человек. Побороть недуг удалось 2 684 584 пациентам.

Кроме того, за сутки в Украине 294 855 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы — 180 826.

С начала вакцинальной кампании привит 12 445 581 человек, одну дозу получили 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 9 068 241. Всего сделано 21 513 820 прививок.

«88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не были вакцинированы и не получили ни одной дозы антиковидной вакцины», — подчеркнули в Минздраве.