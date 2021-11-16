Суд отклонил иск экологов по «Северному потоку — 2». Ранее они добились приостановки строительства
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nord Stream 2
Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск по российскому газопроводу «Северный поток — 2» экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), которая в начале 2021 года добились временной приостановки строительства.
DUH указала в Twitter, что будет использовать все юридические средства для остановки газопровода.
Как передает Интерфакс, суд в ходе устных слушаний решил, что жалоба «частично не обоснована».
DUH заявляла, что «Северный поток — 2» несет угрозу морской флоре и фауне, создает опасность выбросов метана и не соответствует климатическим целям Германии. Суд заявил, что газопровод уже прошел проверку на техническое соответствие мерам безопасности.
- DUH подала иск в суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода летом 2021 года. Экологи оспаривали решение Управления горного надзора Штральзунда, которое отклонило заявку экологов.
- Иск против «Северного потока — 2» подавал и Союз охраны природы (Naturschutzbund Deutschland), из-за чего в мае на несколько недель приостановили строительство.
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода.