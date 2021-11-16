Windows 11 вернут классический синий «экран смерти». Черный вариант, вероятно, вызвал путаницу у техподдержки

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Компания Microsoft решила вернуть операционной системе Windows 11 классический синий цвет «экрана смерти».

Об этом пишет The Verge.

В начальной версии новой операционной системы «экран смерти» был черным, как и цвет экранов входа и выключения.

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В компании не указали причину изменений в Windows 11, но специалисты предположили, что изменение связано с путаницей у техподдержки, поскольку черный может ассоциироваться с проблемами монитора.

Привычный цвет «экрана смерти» появится в сборке 22000.346, которую пока тестируют.

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