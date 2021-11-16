Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

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Компания Uber анонсировала закрытие сервиса Shuttle в Киеве после 2,5 лет работы — с 19 ноября (пятница) он не будет доступен. Об этом компания сообщила во вторник, 16 ноября.

Uber вернет неиспользованный баланс пакетов Shuttle, которые будут действительны по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой их покупали. Для пакетов, которые покупали за наличные, возврат стоимости будет в форме кредитов Uber, которые можно использовать на такси.

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Напомним, что Uber Shuttle запустили в мае 2019 года, сервис был доступен с понедельника по пятницу с 07:00 до 21:00. Поездка стоила от 20 до 60 гривен (в зависимости от дальности маршрута).