Исследование: Бустерная доза вакцины CoronaVac повышает ее эффективность. Другие препараты еще больше усиливают эффект

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Sean Gallup / Staff

Бустерная доза китайской вакцины CoronaVac увеличивает ее эффективность до 70—80%. В то же время, другие препараты еще больше усиливают эффект — до 90%.

Соответствующие данные обнародовали в Минздраве Малайзии, где разрешили третью дозу вакцины CoronaVac, а также позволяют колоть третью дозу AstraZeneca или Pfizer прошедшим полный курс вакцинации китайским препаратом.

По данным исследований, вакцина CoronaVac защищает от симптоматического течения болезни на 50—80%, однако при циркуляции штамма «Дельта» этот показатель значительно снижается.

В Малайзии сообщили, что после третьей дозы вакцины CoronaVac эффективность увеличивается до 74%. Если же третьей дозой станет препарат от AstraZeneca — до 94%, а если препарат от Pfizer — до 95%.

В октябре результаты аналогичных исследований публиковало и Министерство здравоохранения Чили. По их данным, защита от заражения после третьей дозы вакцины CoronaVac составляет 80%, после третьей дозы вакцины AstraZeneca — 93%, а после Pfizer — 90%.