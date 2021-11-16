Частный дом престарелых в Днепре, в котором погибли люди, был нелегальным
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- Костя Андрейковец
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Дом престарелых в Днепре, в котором из-за пожара погибли пять человек, был нелегальным — заведение не числилось в реестре учреждений, оказывающих социальные услуги, и местные власти о нем не знали.
Об этом сообщила начальник управления соцзащиты городского совета Днепра Ирина Максименко, передает «Радио Свобода».
Максименко рассказала, что в доме на момент пожара находилось восемь человек. Выжившие были эвакуированы и сейчас соцработники звонят родственникам, предлагая либо забрать пожилых людей, либо найти другое заведение.
Заместитель городского главы Эдуард Подлубный заверил, что для эвакуированных в любом случае найдут приют, даже если их родственники откажутся их забрать.
- 16 ноября в Днепре в частном доме престарелых в пожаре погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. По предварительной версии, женщины отравились угарным газом, а пожар возник из-за короткого замыкания.
- Полиция задержала администратора. Расследование ведется по статье о нарушении требований пожарной безопасности.