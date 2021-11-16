Со следующей недели первые области начнут выходить из «красной» зоны

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Со следующей недели некоторые области могут выйти из красной зоны карантина, если у них стабилизируется ситуация с уровнем госпитализации.

Об этом на брифинге 16 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом», — отметил глава Минздрава.

Министр не уточнил, какие области первыми могут выйти из жестокого карантина, но накануне премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что ослабить ограничения в ближайшее время могут в Херсонской и Луганской областях.

Отметим, что сейчас 18 областей и Киев находятся в «красной» зоне карантина. «Желтыми» остаются две области — Кировоградская и Тернопольская.

Также Ляшко пояснил, что смертность от COVID может продолжать расти в течение двух недель даже после стабилизации ситуации с новыми случаями заражений. Поэтому министр подчеркнул, что необходимо вакцинироваться быстрее и призвал церкви открывать у себя пункты прививки.

Такую инициативу уже поддержал Украинский совет церквей и религиозных организаций. Разместить в своих храмах пункты вакцинации согласились:

Украинская греко-католическая церковь;

Православная церковь Украины;

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП);

Церковь адвентистов седьмого дня.

Новые пункты уже работают в Киеве, Одессе, Запорожье, Тернополе, Ужгороде и Черновцах.

В Киеве пункт вакцинации открылся в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.