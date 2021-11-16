Politico: Байден с начала года трижды отвергал пакеты антироссийских санкций. Он считал их недостаточно жесткими
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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jlhervàs / Flickr
Президент США Джо Байден уже трижды с начала года отклонял пакеты антироссийских санкций как недостаточно жесткие.
Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
Там отмечают, что Совет нацбезопасности США уже трижды предоставлял Байдену проект пакета санкций против России, но тот постоянно отказывался его утверждать.
По словам источников, Байден просил, чтобы санкции не были «более карательными или наносили вред российскому народу».
В то же время американский президент хочет, чтобы они были «умными» и были настолько хорошо выписаны, чтобы могли изменить поведение Кремля.
- 10 сентября Совет Европейского Союза утвердил продление персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.
- Всего в санкционном списке ЕС находятся 185 человек и 48 компаний. Их активы на территории ЕС заморожены, а также им запрещен въезд в Евросоюз.
- В августе президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий вводить новые санкции против российских трубопроводов, в том числе и «Северного потока — 2». Указ направлен на укрепление безопасности Европы, включая Украину, а также на противодействие угрозам национальной безопасности и экономике США. Он также нацелен на сдерживание расширения влияния России на энергетические ресурсы Европы. Байден делегировал право принимать решение о санкциях госсекретарю и Минфину США.