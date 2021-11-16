Мэр Бердянска подал в отставку

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Мэр Бердянска Валерий Баранов подал в отставку.

Свое решение глава города объявил депутатам 16 ноября в мэрии.

«После выборов я понимал, что будет очень сложно работать без большинства в городском совете, и надеялся, что постепенно мне удастся всех объединить для того, чтобы мы развивали наш город. Но в этот раз дружеской работы не получилось, к сожалению. Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива», — заявил он.

По словам Баранова, он решил подать в отставку, чтобы «сохранить себе остатки здоровья и нервов» и дать свободу депутатской команде для возможных достижений.

«С учетом сложившейся тупиковой ситуации, моего возраста и личных мотивов я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде», — добавил он.

Зачитав заявление, Баранов вышел из сессионного зала.