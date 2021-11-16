Мэр Бердянска подал в отставку
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Мэр Бердянска Валерий Баранов подал в отставку.
Свое решение глава города объявил депутатам 16 ноября в мэрии.
«После выборов я понимал, что будет очень сложно работать без большинства в городском совете, и надеялся, что постепенно мне удастся всех объединить для того, чтобы мы развивали наш город. Но в этот раз дружеской работы не получилось, к сожалению. Весь этот год мне пришлось работать в условиях агрессии и деструктива», — заявил он.
По словам Баранова, он решил подать в отставку, чтобы «сохранить себе остатки здоровья и нервов» и дать свободу депутатской команде для возможных достижений.
«С учетом сложившейся тупиковой ситуации, моего возраста и личных мотивов я вынужден подать в отставку и пожелать вам успехов в труде», — добавил он.
Зачитав заявление, Баранов вышел из сессионного зала.
- Представитель партии «За майбутнє» Валерий Баранов был избран мэром Бердянска во время местных выборов в ноябре 2020 года. За него проголосовало 49,98% избирателей.
- 29 сентября мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что написал заявление об отставке по состоянию здоровья.