В Верховной Раде приняли присягу трое новых нардепов от «Слуги народа»
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- Екатерина Кадакова
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Стеценко Таисия / УНИАН
В состав Верховной Рады вошли три новых народных депутата — Сергей Козырь, Виталий Войцеховский и Сергей Кострийчук. Все трое являются представителями партии «Слуга народа».
Во время заседания парламента во вторник, 16 ноября, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об их регистрации Центральной избирательной комиссией.
После этого народные депутаты с трибуны парламента приняли присягу.
Отметим, Войцеховский и Козырь выиграли промежуточные выборы 31 октября 2021 года на одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).
Кострийчук попал в парламент в связи со сложением депутатского мандата Ириной Верещук, которую назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- Центральная избирательная комиссия назначила на 27 марта 2022 года промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 в Черниговской области. Ранее этот округ в Верховной Раде представлял погибший 8 октября нардеп Антон Поляков.