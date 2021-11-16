В США против материнской компании Facebook и Instagram подали иск на $100 миллиардов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Stock Catalog / Flickr
В США против компании Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, подали иск на $100 миллиардов из-за алгоритмов ее работы в отношении детей.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Иск подала прокуратура штата Огайо от имени инвестора компании и пенсионной системы штата. «Руководство Facebook утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но на самом деле оно ради собственной выгоды плодило страдания и разъединяло пользователей», — заявил генпрокурор Огайо Дэйв Йотс.
В исковом заявлении утверждается, что руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября текущего года нарушило федеральное законодательство ради выгоды вводя общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь ее продукты на несовершеннолетних. Истцы, кроме возмещения ущерба, требуют от руководства Meta принять меры, чтобы снова не вводить в заблуждение собственных инвесторов.
- В октябре семнадцать американских и еще ряд европейских изданий начали массово публиковать внутренние документы тогда еще компании Facebook, которые им предоставила бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген.
- После увольнения из компании она забрала тысячи внутренних документов, свидетельствующих о том, что Facebook годами пренебрегала безопасностью пользователей ради получения прибылей. Ранее Фрэнсис свидетельствовала в Конгрессе США, где заявила, что компания знала о вредном влиянии Facebook и Instagram на детей, но скрывала это от общества и инвесторов.
- Перед этим стало известно, что Facebook приостановила разработку проекта Instagram Kids – соцсети для детей младше 13 лет.