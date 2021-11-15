Глава МИД Кулеба: Указ Путина о беспошлинном режиме с оккупированным Донбассом противоречит Минским договоренностям
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на указ президента России Владимира Путина об упрощении экспорта товаров из оккупированного Донбасса. Он подчеркнул, что это решение противоречит Минским договоренностям.
Об этом Кулеба заявил во время брифинга в Брюсселе.
«Я проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу Минских договоренностей», — подчеркнул министр.
Он также отметил, что в ходе встречи с европейскими коллегами обсуждались возможности ЕС в вопросе сдерживания России от дальнейшей агрессии. По его словам, это должны быть не только политические ограничения, но и экономические.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о так называемом оказании гуманитарной поддержки населению оккупированных территорий Донбасса. Своим указом Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России товаров, произведенных в ОРДЛО, и создать для них закупочные условия наравне с российскими товарами.