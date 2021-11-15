Пятый катер ВМС типа Island получил имя Героя Украины Вячеслава Кубрака. В 2019 году он погиб на Донбассе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Президент Владимир Зеленский указом № 581/2021 присвоил пятому патрульному катеру Военно-морских сил типа Island (бортовой номер Р194) имя Героя Украины, прапорщика Вячеслава Кубрака.
В указе сказано, что решение президента увековечивает память Кубрака, его мужество, героизм и несгибаемость духа во время защиты Украины.
Вячеслав Кубрак служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты. Проходил службу в Крыму, а после оккупации полуострова российскими войсками вышел на материковую часть Украины. Будучи командиром инженерно-саперного взвода 36 бригады с 2014 года нес службу в зоне боевых действий на Донбассе.
Боевое крещение получил возле поселка Гранитное, а возле поселка Лебединское разминировал подходы к населенному пункту и выставил мины на маршруты боевиков, которые в итоге на них и подорвались. Также Кубрак участвовал в боях за Широкино. 8 октября 2019 года он подорвался во время разведки — умер в больнице через три дня.
В 2020 году Кубраку присвоили звание Героя Украины.
- Катер Р194 «Вячеслав Кубрак» еще на пути в Украину из США. Кроме Р194, у ВМС еще четыре катера Island — «Старобельск», «Славянск», «Сумы» и «Фастов». Украина их получила в рамках помощи от США.