Таиланд открывает для туристов одну из самых известных в стране бухт. Там снимали фильм с Леонардо ди Каприо

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Flickr / Oleg Nabrovenkov

В Таиланде откроют для туристов одну из самых известных в стране бухт — Майя. Ее закрыли еще в 2018 году из-за массового потока туристов, которые начали разрушать экосистему.

Об этом пишет CNN.

В июне 2018 года правительство начало работать над программой «омоложения» бухты, направленной на восстановление коралловых рифов. Многие туристы часто ездили в эту бухту из Пхукета, в среднем там бывало около 5 тысяч человек каждый день.

Бухта была известна, потому что в свое время там снимали фильм «Пляж» с актером Леонардо ди Каприо.

Для туристов бухту откроют с 1 января 2022 года, но введут определенные правила. Людей на остров будут привозить на пирс вдали от самой бухты. Только восьми катерам позволят час находиться в бухте, при этом максимальное количество туристов ограничат до 300 человек. Каждый час они должны меняться. Открыта бухта будет только с 10:00 до 16:00.