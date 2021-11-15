Путин отменил пошлины для товаров с оккупированного Донбасса и приравнял их к российским
- Автор:
- София Телишевская
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kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о так называемом оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Своим указом Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России товаров, производимых в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами.
Таким образом, любое предприятие с оккупированных территорий Донбасса сможет подать заявку на участие в государственных закупках РФ.
Также в указе говорится об определении «пункта пропуска», через который эти товары будут идти с оккупированных территорий в Россию.
Свой указ Путин аргументирует желанием «помочь жителям оккупированных территорий в условиях коронавирусного кризиса и экономической блокады».
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия оккупировала украинскую территорию.