Кабмин выделил 67,5 миллиона гривен на закупку тестов для выявления штамма «Дельта» в регионах
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
Правительство выделило 67,5 миллиона гривен для выявления штамма коронавирусной болезни «Дельта» на региональном уровне.
Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 15 ноября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Эти средства пойдут на закупку 4 500 наборов тест-систем, что позволит провести 450 тысяч исследований для идентификации штамма «Дельта». В среднем речь идет о 150 тысячах исследований в месяц.
Отметим, что в Украине из-за более заразного штамма коронавируса «Дельта» растет потребление кислорода среди госпитализированных пациентов: сейчас один больной потребляет в 5—6 раз больше кислорода, чем весной.
- Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.