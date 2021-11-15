На Закарпатье со второй попытки уволили главу облсовета Петрова. После первой он жаловался в правоохранительные органы

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Facebook / Алексей Петров - глава Закарпатской ОГА

Депутаты Закарпатского областного совета уволила главу облсовета Алексея Петрова («Слуга народа»).

Об этом сообщается на странице облсовета.

«43 депутата Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского областного совета без прекращения полномочий депутата облсовета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Петров отчитался о результатах работы за период председательства в совете и обратился к депутатам с призывом к консолидации.

Алексей Петров был назначен главой Закарпатского облсовета в начале декабря 2020 года. До этого он более полугода возглавлял Закарпатскую ОГА. С 2017 по 2019 год он руководил департаментом контрразведки СБУ и управлением СБУ в Кировоградской области.

«Мы приняли решение о переносе сессии на 25 ноября, чтобы иметь время изучить вопрос о необходимости оптимизации [коммунальных заведений]. Заявление о совершении преступления передано в правоохранительные органы, я буду свидетелем по делу. В соответствии с регламентом и законом я перенес сессию, и то, что произошло в зале, неправомерно», — объяснил он.

По словам Петрова, на заседании, которое должно было состояться 28 октября, собирались рассмотреть бюджетные вопросы и реформирование коммунальных предприятий областного совета. Однако к депутатам «Слуги народа» обратились ряд врачей, работников культуры, педагогов, общественных организаций и профсоюзов, поэтому на согласительном совете было решено перенести рассмотрение вопроса на ноябрь.