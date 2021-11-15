Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю: контрастная температура и снег
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Craig Whitehead / Unsplash
В начале недели температура воздуха в Украине снизится, а ближе к выходным в ряде областей пойдет снег.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, первые дни недели будет преобладать погода без осадков, лишь днем 18 ноября в западных областях возможен небольшой дождь, в Карпатах — с мокрым снегом.
К тому же, в ближайшую ночь (на 16 ноября) в западных и северных областях местами будет туман.
Температура ночью 0...-8 °С, 17—18 ноября на востоке страны столбики термометров опустятся до -11 °С, днем синоптики прогнозируют от -1° до +5 °С, в западных областях и на юге страны местами удержится тепло — +7...+10 °С.
В конце недели по всей территории страны пройдут осадки, на Левобережье ожидается снег.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем происходящие сейчас в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.