Украинский режиссер получила награду MTV Europe Music Awards за лучший клип. Она сняла видео для Lil Nas X

Facebook / Tanu Muiño

Клип украинского режиссера Тани Муиньо на песню “Montero” рэппера Lil Nas X получил награду MTV Europe Music Awards 2021 в категории «Лучшее видео».

Об этом говорится на сайте премии.

В общей сложности этот клип в YouTube посмотрели более 390 миллионов пользователей.

Церемония награждения MTV Europe Music Awards 2021 прошла 14 ноября в Будапеште. В этом году «Лучшим исполнителем» стал Эд Ширан, а его композиция “Bad Habits” победила в номинации «Лучшая песня».

Что касается работы с Lil Nas X, то клип на его песню “Montero” (“Call Me By Your Name”) еще в сентябре получил три награды премии MTV Video Music Awards 2021 – в номинациях «Видео года», «Лучшая режиссура» и «Лучшие визуальные эффекты».

Кто такая Таня Муиньо?

Украинская дизайнер, режиссер и клипмейкер. Она родилась в 1989 году в Одессе, ее папа по национальности кубинец. До шести лет Таня жила на Кубе.

В 2016 году Таня Муиньо начала сотрудничество с певцом MONATIK — она снимает почти все его клипы. Также она снимала клипы для NK, группы «Время и Стекло», Нади Дорофеевой, Веры Брежневой, ROZHDEN и других.

Муиньо стала рекордсменом по количеству наград в номинации «Лучший видеоклип» ежегодной украинской премии YUNA. Также она дважды становилась «Клипмейкером года» по версии M1 Music Awards.

В 2019 году Таня начала сотрудничать с западными исполнителями. В прошлом году она сняла клип для Кэти Перри, набравший 32 миллиона просмотров. В 2020 году Таня сделала клип для британской группы Yungblud и певицы ROSALIA, а в 2021 году — для рэппера Lil Nas X и певицы Cardi B.