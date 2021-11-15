Создатели игры Call of Duty: Vanguard извинились за сцены с разбросанными на полу страницами Корана

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Компания Activision извинилась за появление в некоторых сценах игры Call of Duty: Vanguard страниц из Корана, которые были разбросаны по полу.

Об этом пишет CNN.

Страницы священной для мусульман книги появляются во время кампании Der Anfang, режиме выживания в игре, в котором игроки сталкиваются с волной солдат-зомби. Отмечается, что в исламе запрещено класть Коран на пол или любую грязную поверхность. Появление таких сцен вызвало широкую критику игроков из мусульманских стран.

Twitter / ChampVG

«Call of Duty создана для всех. На прошлой неделе был ошибочно включен чувствительный для мусульманского сообщества контент, который уже удален из игры», — заявил представитель Activision.

Call of Duty не впервые вызывает негативную критику со стороны мусульман. В 2012 году разработчикам Call of Duty: Modern Warfare 2 пришлось удалить многопользовательскую карту, где в ванной были показаны исламские религиозные тексты, содержавшие слово «Аллах».