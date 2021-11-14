В США хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали пользователям сотни тысяч писем
- Автор:
- София Телишевская
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Charles 🇵🇭 / Unsplash
В США неизвестные хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований и разослали пользователям сотни тысяч спам-писем.
Об этом сообщило издание Вloomberg.
В ФБР отметили, что злоумышленники взломали почту, которая использовалась для связей с общественностью, а не для обмена секретной информацией.
Издание предполагает, что злоумышленники пытались очернить репутацию киберэксперта Винни Троя, поскольку именно от его имени адресатам разослали около 100 тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке.
Эксперты Spamhaus отмечают, что в письмах не было вредоносного ПО. Вероятно, целью кибератаки было дискредитировать Троя или завалить Бюро звонками обеспокоенных пользователей.
В ФБР заявили, что знают об инциденте и к расследованию подключится Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.
- Недавно американские спецслужбы при поддержке «иностранного партнера» взломали сервера хакерской группировки REvil, которую связывают с Кремлем. Она исчезла из даркнета в июле, но кто именно взломал ее сервера — неизвестно. После взлома хакеры вынужденно прекратили свою деятельность.