В США хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали пользователям сотни тысяч писем

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Charles 🇵🇭 / Unsplash

В США неизвестные хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований и разослали пользователям сотни тысяч спам-писем.

Об этом сообщило издание Вloomberg.

В ФБР отметили, что злоумышленники взломали почту, которая использовалась для связей с общественностью, а не для обмена секретной информацией.

Издание предполагает, что злоумышленники пытались очернить репутацию киберэксперта Винни Троя, поскольку именно от его имени адресатам разослали около 100 тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке.

Эксперты Spamhaus отмечают, что в письмах не было вредоносного ПО. Вероятно, целью кибератаки было дискредитировать Троя или завалить Бюро звонками обеспокоенных пользователей.

В ФБР заявили, что знают об инциденте и к расследованию подключится Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.