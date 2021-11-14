«Не смог подняться с кровати». По словам врача, состояние Михеила Саакашвили «серьезно ухудшилось»
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- София Телишевская
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Палинчак Михаил / УНИАН
В окружении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявили, что политика могут перевести в реанимационное отделение тюремной больницы, поскольку он нездоров.
Об этом сообщили его гражданская жена, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько и личный врач Николоз Кипшидзе.
«Состояние Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось. Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать в реанимацию», — написала Ясько.
Личный врач тоже сообщил, что Саакашвили не встает с постели.
«Сегодня первый день, когда он не смог подняться с кровати, у него очень сильная слабость, он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного тяжело говорить», — сказал Кипшидзе.
Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос о переводе Саакашвили в реанимационное отделение, если его состояние ухудшится.
«Этот вопрос рассматривается, только рассматривается и больше ничего», — сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационного отделения.
В то же время «Рустави — 2» сообщает, что грузинская пенитенциарная служба назвала ложью информацию о возможной госпитализации политика.
«Уточняем, что состояние здоровья Михеила Саакашвили стабильное, он находится под постоянным наблюдением медперсонала», — говорится в сообщении.
Там отметили, что Саакашвили не нуждвается в реанимационных мероприятиях. Он якобы находится в палате рядом с реанимационным отделением, оснащенным всем необходимым современным оборудованием.
Владимир Зеленский недавно попросил Грузию рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей, а 12 ноября экспрезидент Грузии пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.
Саакашвили с 8 ноября находится в больнице при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это медзаведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсмен Людмила Денисова просят перевести его в частную клинику.
- Михеил Саакашвили, который является гражданином Украины и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать его.
- В Грузии Саакашвили проходит по пяти уголовным делам. В частности, в 2018 году его заочно приговорили к шести годам заключения за якобы организацию нападения на экс-депутата парламента Валерия Гелашвили и причастность к убийству банкира Сандро Гиргвлиани. Саакашвили все обвинения в свой адрес называет сфальсифицированными.