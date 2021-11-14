На климатическом саммите в Глазго более 200 стран подписали новое соглашение, чтобы остановить глобальное потепление

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На Климатическом саммите COP26 в Глазго после двух недель обсуждений представители более 200 стран утвердили итоговое соглашение с четким планом по сокращению использования угля. После дискуссии подписанты изменили формулировку с «отказа от угольной энергетики» на «поэтапное сокращение».

По данным ВВС, Швейцария выразила «глубокое разочарование» из-за изменения формулировок в последний момент. Кроме вопроса ископаемого топлива, в тексте соглашения говорится, что страны должны к 2050 году достичь климатической нейтральности и остановить глобальное потепление до 1,5 градуса.

До конца 2022 года страны должны «пересмотреть и усилить» свои целевые показатели по сокращению выбросов на 2030 год. Развитым странам рекомендуется как минимум удвоить объем коллективного финансирования на борьбу с изменением климата, чтобы помочь развивающимся странам адаптироваться к ним.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал итоговый документ компромиссным, а договоренности по климату недостаточными.

«Битва за климат — это борьба за нашу жизнь, и она должна быть выиграна», — сообщил он.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, страны согласились обновлять свои планы по сокращению выбросов каждые пять лет.

Также лидеры более 100 стран мира на климатическом саммите COP-26 в Глазго пообещали прекратить вырубку лесов к 2030 году и выделить около $20 миллиардов государственных и частных средств для инвестиций в защиту и восстановление лесов.