В Египте шторм вымыл на берег скорпионов. Они смертельно ужалили трех человек, 450 пострадали
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Египте шторм в курортном городе Асуан вымыл из реки Нил скорпионов, они оказались на улицах и смертельно ужалили трех человек, еще около 450 человек получили ранения от их укусов.
Об этом сообщает BBC.
Медицинские центры в селах, расположенных неподалеку от гор и пустынь, получили дополнительные дозы противоядия. Людей призывают оставаться дома и избегать мест, где много деревьев.
Скорпионов регулярно вымывает на улице сильный дождь. Симптомы после их укусов могут включать затрудненное дыхание, подергивание мышц и необычные движения головы. Противояд используется как профилактическая мера до появления симптомов, но может также работать, когда симптомы начинают усиливаться.
- В декабре 2019 года пассажирку американского самолета укусил скорпион, однако никто не знает, как он появился на борту.