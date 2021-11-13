Instagram добавила в Reels звуковые эффекты (как у TikTok)

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Социальная сеть Instagram добавила роботизированную озвучку и голосовые эффекты в Reels – это аналог приложения TikTok.

Чтобы использовать функцию преобразования текста в речь, нужно открыть Instagram и перейти к камере Reels, записать или загрузить видео и добавить текст в видео с помощью текстового инструмента. Далее нужно коснуться тучки с текстом, выбрать «превращение текста в речь», а затем выбрать нужный вариант голоса.

Если нужно добавить голосовые эффекты к Reels, после записи видео нужно коснуться ноты, чтобы открыть аудиомикшер, затем выбрать нужный голосовой эффект. Возможны варианты: «гелий», «гигант» и «робот».