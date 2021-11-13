Instagram добавила в Reels звуковые эффекты (как у TikTok)
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Социальная сеть Instagram добавила роботизированную озвучку и голосовые эффекты в Reels – это аналог приложения TikTok.
Чтобы использовать функцию преобразования текста в речь, нужно открыть Instagram и перейти к камере Reels, записать или загрузить видео и добавить текст в видео с помощью текстового инструмента. Далее нужно коснуться тучки с текстом, выбрать «превращение текста в речь», а затем выбрать нужный вариант голоса.
Если нужно добавить голосовые эффекты к Reels, после записи видео нужно коснуться ноты, чтобы открыть аудиомикшер, затем выбрать нужный голосовой эффект. Возможны варианты: «гелий», «гигант» и «робот».
- 5 августа 2020 года Instagram запустила приложение Reels, которое позволяет пользователям записывать короткие 15-секундные видеоклипы с музыкальным или другим звуком. Платформа Reels похожа на TikTok в том, что предоставляет набор инструментов, которые облегчают съемку видео. Например, при запуске приложение предлагает таймер обратного отсчета, возможность настройки скорости видео и другие эффекты.
- Reels — это не первая попытка Facebook бросить вызов TikTok. Ранее Instagram запустила приложение для коротких видео Lasso, но пока оно не получило существенной поддержки. Однако с помощью Reels Instagram может знакомить своих пользователей с Lasso.