В США мужчина помог спасти пропавшую девушку не из-за жеста из TikTok — он его не понял

Новости

Roman Koester / Unsplash

В США мужчина, который помог спасти пропавшую без вести 16-летнюю девушку, понял, что она в беде не из-за жеста из TikTok, который она ему показывала, а из-за того, что прочитал у нее по губам «Помогите мне».

Об этом мужчина рассказал NBC News.

Мужчину зовут Дэвид Айзекс, ему 50 лет. Он позвонил в полицию после того, как в авто Toyota Corolla, которое ехало перед ним, он увидел девушку, которая говорила «Помогите мне» (прочитал у нее по губам). Полиция же ранее сообщала, что он понял, что девушку нужно спасать, по жесту из TikTok, который она ему показала и который означает, что человеку нужна помощь.

«Я не узнал жест. Она говорила «Помогите мне». Она дважды это сказала и, вероятно, она еще говорила «Вызывайте 911». Она плакала и все время высовывала четыре пальца в окно», – рассказал Айзекс.

Девушку объявили пропавшей без вести 2 ноября. Как именно она исчезла, неизвестно, однако она рассказала, что ездила с похитителем через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и Огайо. Спасти ее удалось как раз из-за звонка Дэвида Айзекса в полицию.

У мужчины, который ее похитил, в телефоне нашли изображение девушки «в сексуальной манере». Ему предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и хранении материалов, которые демонстрируют сексуальные действия несовершеннолетнего в возрасте от 12 до 18 лет.

А вообще, что за жест?

Это международный универсальный сигнал помощи при домашнем насилии или других бедствиях, его можно подать одной рукой. Чтобы это сделать нужно:

поднять руку ладонью к другому человеку;

вставить большой палец в ладонь;

сложить пальцы над большим пальцем.