Disney+ опубликовал перечень премьер до 2023 года: «Чип и Дейл», «Мисс Марвел» и 33 сезон «Симпсонов»

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Fox

12 ноября стриминговый сервис Disney+ в рамках своей второй годовщины представил будущие проекты. Новые и старые подписчики, которые вернутся на платформу, получат подписку на один месяц Disney+ за $2, если они зарегистрируются до воскресенья, 14 ноября (дальше подписка будет как обычно — $8).

Disney+ уже показал премьеру перезапуска фильма «Один дома».

8 декабря состоится релиз документального фильма «Добро пожаловать на Землю» — в ленте Уилл Смит исследует флору и фауну.

Фильм «Чип и Дейл» выйдет весной 2022 года.

Sneakerella (аналог «Золушки») выйдет 18 февраля 2022 года. По сюжету главный герой работает на складе производства обуви, мечтает стать дизайнером кроссовок и встречает дочь преуспевающего игрока NBA.

Ноябрь 2021 года

«Соколиный глаз» — 24 ноября;

документалка The Beatles: Get Back — 25—27 ноября.

Декабрь 2021 года

«Дневник слабака» — 3 декабря;

«Добро пожаловать на Землю» (документалка с Уиллом Смитом) – 8 декабря;

«Книга Бобы Фетта» — 29 декабря.

2022 год

Январь — март

«Ледниковый период: Приключения Бака Уайлда» — 28 января;

Sneakerella — 18 февраля;

«Гордая семья: громче и гордее» — февраль;

«Оптом дешевле» — март.

Апрель — июнь

«Чип и Дейл: рейнджеры» — весна;

«Нейт лучше, чем когда-либо» — весна.

Июль — сентябрь

«Беймакс» — лето.

Октябрь — декабрь

«Фокус-покус 2» — осень;

«Пиноккио» — осень;

«Звездные войны: Андор» — конец 2022 года;

«Мисс Марвел» — конец 2022 года;

«Симпсоны» 33 сезон;

«Стражи Галактики: Специально к праздникам».

2023 год

«Люди Икс ʼ97»;

«Выиграть или проиграть» — осень 2023 года;

«Тиана».

В декабре 2020 года Disney+ анонсировал около 50 проектов. По вселенной «Звездных войн» запланировано два спин-оффа «Мандалорца», мультсериал Star Wars: The Bad Batch о временах войн клонов, фильм «Лэндо», «История дроидов» про R2-D2, C-3PO и третьего, нового персонажа, фильм «Оби-Ван Кеноби», аниме-антология Star Wars: Visions и ряд других проектов.