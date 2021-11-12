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Disney+ опубликовал перечень премьер до 2023 года: «Чип и Дейл», «Мисс Марвел» и 33 сезон «Симпсонов»

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Fox

12 ноября стриминговый сервис Disney+ в рамках своей второй годовщины представил будущие проекты. Новые и старые подписчики, которые вернутся на платформу, получат подписку на один месяц Disney+ за $2, если они зарегистрируются до воскресенья, 14 ноября (дальше подписка будет как обычно — $8).

Disney+ уже показал премьеру перезапуска фильма «Один дома».

8 декабря состоится релиз документального фильма «Добро пожаловать на Землю» — в ленте Уилл Смит исследует флору и фауну.

Фильм «Чип и Дейл» выйдет весной 2022 года.

Sneakerella (аналог «Золушки») выйдет 18 февраля 2022 года. По сюжету главный герой работает на складе производства обуви, мечтает стать дизайнером кроссовок и встречает дочь преуспевающего игрока NBA.

Ноябрь 2021 года

Декабрь 2021 года

2022 год

Январь — март

Апрель — июнь

Июль — сентябрь

Октябрь — декабрь

2023 год

В декабре 2020 года Disney+ анонсировал около 50 проектов. По вселенной «Звездных войн» запланировано два спин-оффа «Мандалорца», мультсериал Star Wars: The Bad Batch о временах войн клонов, фильм «Лэндо», «История дроидов» про R2-D2, C-3PO и третьего, нового персонажа, фильм «Оби-Ван Кеноби», аниме-антология Star Wars: Visions и ряд других проектов.