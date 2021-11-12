Акварель Ван Гога продали на аукционе за рекордные $35,9 миллионов

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Christie's

Картину Винсента Ван Гога Meules de blé ( «Пшеничные стоги»), которую более столетия назад последний раз видели на публике, продали за $35,9 миллионов.

Об этом аукционный дом Christieʼs сообщил 12 ноября.

Это рекордная сумма, которую отдали за картину художника на бумаге. Кто именно приобрел ее – неизвестно.

Ван Гог нарисовал картину в 1888 году после того, как переехал во французскую сельскую местность на фоне плохого здоровья. На ней изображена сцена сбора урожая: женщины, работающие на полях во французском муниципалитете Арле.

Christie's

Аукционный дом помог урегулировать мировое соглашение между наследниками картины: речь идет о родственниках коллекционера искусств Эдварда Локридж Кокса, еврейского промышленника Макса Мейровского и Мириам Кэролайн Александрины де Ротшильд. Все они в свое время владели картиной.

Последний раз картину публично видели в 1905 году, когда ее демонстрировали как часть ретроспективы Ван Гога в Стеделек-музее в Амстердаме. Во время Второй Мировой войны картину конфисковали нацисты из коллекции госпожи де Ротшильд, а затем передали в музей Jeu de Paume, где хранили произведения искусства.