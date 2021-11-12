Шмыгаль прокомментировал отставку министра Ткаченко и объяснил, почему Госкино забрали у Министерства культуры

Новости

Пресс-служба Кабинета министров Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на отставку министра культуры Александра Ткаченко. Он заявил, что пока не имел с ним разговора по поводу его заявления.

Об этом пишет Интерфакс.

«Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию», — добавил Шмыгаль.

Он отметил, что пока еще кандидатура нового министра не обсуждалась.

Что касается отделения Госкино от Министерства культуры, из-за чего Ткаченко и подал в отставку, Шмыгаль заявил, что это было сделано для «усиления направления».

«Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета министров Украины. Это связано с тем, чтобы придать весомый статус Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти, с возможностью формировать политику. Это усиление этого направления», — объяснил премьер.