Антарктический пингвин доплыл до Новой Зеландии. Он преодолел 3 тысячи километров, что большая редкость
- Автор:
- Костя Андрейковец
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NZCA
В Новой Зеландии на берегу поселения Бердлингс-Флэт нашли пингвина Адели — он проплыл 3 тысячи километров из Антарктиды.
Об этом пишет The Guardian.
Изможденного пингвина увидел местный житель. Животное не заходило в воду и выглядело сильно устывшим. Мужчина побоялся, что пингвин может стать жертвой собак и вызвал службу охраны природы.
Специалисты на месте установили вид пингвина и отправили его в ветеринарный центр. Там животное накормили и обследовали.
Это третий подобный случай для страны. Последний раз пингвина Адели видели в Новой Зеландии в 1993 году, а до этого — в 1962 году. Специалисты предложили вернуть животное в Антарктиду военным самолетом, но им отказали. В итоге пингвина выпустили в бухту с надеждой, что он сам доберется домой.
Зоологи считают, что эта ситуация может говорить о проблемах морской экосистемы из-за изменений климата. Нагревание вод океана вынуждает рыбу уходить из постоянных мест обитания из-за чего пингвинам приходится преодолевают большие расстояния, чтобы найти пропитание.
- Нехарактерное поведение пингвинов наблюдают и в Антарктике. Летом 2021 года из-за глобального потепления тысячи пингвинов столпились вблизи украинской полярной станции «Академик Вернадский».
- Позднее специалисты нашли в водах Антарктики химикаты, ртуть и никотин.