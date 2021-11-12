В Instagram можно поставить статус — функция пока доступна не всем

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Photo by Katka Pavlickova on Unsplash

У пользователей соцсети Instagram появилась возможность поставить статус. Туда можно на 24 часа вставить любую надпись или эмодзи.

Статус также можно выбрать из четырех представленных вариантов — «радуюсь», «занят», «отмечаю» и «работаю».

Если функция не появилась, необходимо зайти во вкладку с личными сообщениями, тогда всплывает диалоговое окно, где можно установить статус. Для текста есть ограничения — 32 символа.

Некоторые пользователи c устройствами с операционной системой Android пожаловались на некорректную работу статуса, у них вместо эмодзи отображаются случайные символы, а другие — и вовсе не смогли установить статус, у них просто не появилась такая функция.