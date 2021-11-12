СБУ вручила подозрение бывшему министру энергетики Демчишину — из-за поставок угля с оккупированного Донбасса

Новости

Мусиенко Владислав / УНИАН

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины, который занимал этот пост с 2014 по 2016 год — Владимиру Демчишину.

Об этом СБУ заявила 12 ноября.

Следствие установило, что Демчишин в течение декабря 2014 — февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности на государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей «Л/ДНР».

Кроме того, министр превысил свои полномочия и заставил руководителей государственной компании «Центрэнерго» заключить несколько соглашений с представителями «Л/ДНР». В частности, на поставки угля на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

Как следствие его действий, в распоряжение террористов поступило более 200 миллионов гривен. Это помогло «правительствам» боевиков закрепиться. Более того, Россия меньше тратилась на финансирование «Л/ДНР».

Владимиру Демчишину сообщили о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины — содействие террористической группе или террористической организации. По этому делу уже есть подозрение народному депутату Виктору Медведчуку.