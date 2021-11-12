На Украину надвигаются густые туманы. Синоптики предупредили о значительном снижении видимости
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Малолетка Евгений / УНИАН
В выходные Украина будет окутана туманами. Водителей призвали по возможности не садиться за руль.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
«Видимость в туманах — менее 500 метров! А в Карпатах ждем даже меньше 100 метров! Поэтому водителям рулить крайне осторожно или совсем не садиться за руль», — заявили в УГМЦ и объявили штормовое предупреждение I уровня опасности (желтый).
По данным синоптиков, видимость ухудшится уже в пятницу, 12 ноября, вечером на западе страны, где начнут образовываться туманы.
Постепенно зона туманов будет расти и охватит почти всю страну, кроме крайнего востока. Туманы продержатся всю ночь и утро, а в отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской области останутся и на день.
Вечером субботы, 13 ноября, туманная зона сместится к востоку, поэтому в ночь на воскресенье туманами будет окутано Левобережье, а на остальной территории страны они будут локальными.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду в выходные — будет ясно днем и морозно ночью. Со следующей недели начнется похолодание. Минусовая температура ожидается иногда даже днем.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем происходящие сейчас в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, спровоцированная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.