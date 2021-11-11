Оксфордский университет начал испытание новой вакцины от вируса Эбола

Новости

Twitter / WHO African Region

Оксфордский университет в Великобритании начал испытание новой вакцины от вируса Эбола.

Об этом пишет BBC.

Вакцину разработали для борьбы с заирским и суданским типами вируса Эбола, которые являются причиной почти всех вспышек вызванной вирусом лихорадки.

Новая вакцина основана на ослабленной версии вируса, который был генетически модифицирован, так что его репликация в организме людей невозможна. Этот метод уже успешно применялся при разработке вакцины Oxford/AstraZeneca от коронавируса.

На первом этапе испытаний 26 человек в возрасте от 18 до 55 лет получат одну дозу вакцины и будут находиться под наблюдением в течение шести месяцев. Результаты ожидаются во втором квартале 2022 года.

Науке известны четыре вида вируса Эбола, вызывающего лихорадку у людей. Из них заирский вариант самый опасный — без лечения он приводит к смерти в 70–90% случаев.