Оксфордский университет начал испытание новой вакцины от вируса Эбола
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / WHO African Region
Оксфордский университет в Великобритании начал испытание новой вакцины от вируса Эбола.
Об этом пишет BBC.
Вакцину разработали для борьбы с заирским и суданским типами вируса Эбола, которые являются причиной почти всех вспышек вызванной вирусом лихорадки.
Новая вакцина основана на ослабленной версии вируса, который был генетически модифицирован, так что его репликация в организме людей невозможна. Этот метод уже успешно применялся при разработке вакцины Oxford/AstraZeneca от коронавируса.
На первом этапе испытаний 26 человек в возрасте от 18 до 55 лет получат одну дозу вакцины и будут находиться под наблюдением в течение шести месяцев. Результаты ожидаются во втором квартале 2022 года.
Науке известны четыре вида вируса Эбола, вызывающего лихорадку у людей. Из них заирский вариант самый опасный — без лечения он приводит к смерти в 70–90% случаев.
- В августе в Кот-дʼИвуаре зарегистрировали случай лихорадки Эбола — это первый случай смертельной болезни в стране с 1994 года.
- Самая крупная вспышка вируса Эбола по количеству инфицированных произошла в 2014—2016 годах в Западной Африке. Число жертв превысило 11 тысяч.
- Первый случай заболевания человека вирусом Эбола зарегистрировали на территории современной ДР Конго в 1976 году. Смертность при первых вспышках достигала 90%. Благодаря появлению вакцины эта цифра сейчас сократилась почти до 40%.