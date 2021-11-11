В Финляндии планируют принять закон, который позволит сотрудникам узнавать размер зарплаты коллег

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Правительство Финляндии разработало законопроект, согласно которому сотрудники предприятий и учреждений смогут узнавать размер зарплаты своих коллег. Это должно помочь сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Об этом пишет Reuters.

Закон собираются принять в 2023 году. Отмечается, что получить необходимую информацию о заработной плате можно только при условии, если работники считают, что подвергаются дискриминации.

Законопроект уже раскритиковали профсоюзы, которые требуют от начальства предоставлять ещё больше прозрачности. В ассоциации работодателей же считают, что принятие закона поспособствует увеличению конфликтов между сотрудниками. Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель закона — устранить необоснованный разрыв в оплате труда между работниками.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2020 году финские женщины зарабатывали на 17,2% меньше, чем мужчины. Финляндия в этом году заняла 37 место в рейтинге гендерного равенства в оплате труда.