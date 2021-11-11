В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил запрет на публичное использование георгиевских лент.
Об этом сообщает Delfi.
Поправки к действующему закону о безопасности общественных мероприятий, закону о митингах и закону о запрете символов тоталитарных режимов запрещают использование этих лент во время развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов. Запрет не касается использования лент в образовательных или художественных целях.
Теперь георгиевская лента стала в один ряд с символикой СССР и нацистской Германии.
- Георгиевская лента в 2013 году стала символом российской агрессии и империализма. В войне на Донбассе ее как символ используют боевики «ДНР» и «ЛНР».
- В Украине ленту запретили в 2017 году. За ее использование предусмотрен штраф, а за повторное нарушение грозит административный арест на 15 суток.