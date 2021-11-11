АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию за безналичные операции
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил платежным системам Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).
Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Как говорится, речь идет о меморандуме по содействию конкурентному платежному рынку, подписанному платежными системами и Национальным банком Украины в мае 2021 года.
Согласно дополнительному соглашению, комиссия снизится до 1,2% через две недели после одобрения АМКУ, то есть с 26 ноября (изначально должна была снизиться с 1 июля), с 1 июля 2022 года состоится следующий этап снижения — до 1%, с 1 июля 2023 года года – до 0,9%.
Планируемое снижение касается только межбанковских комиссий для потребительских карт, то есть для физических лиц.
Кроме того, в АМКУ объяснили, что, принимая решение, исходили из того, что банки могут устанавливать собственные ставки внутригосударственных межбанковских комиссий в двусторонних договорах с платежными системами.
К тому же, считают в комитете, в случае снижения размера интерчейнджа банки- эквайры снизят тарифы на услуги эквайринга для продавцов, которые могут снизить цены на товары и услуги.
- В апреле 2021 года ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль и Сбербанк с общим заявлением обратились в Верховную Раду, Кабмин и НБУ, заверив, что готовы поэтапно снизить размер межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов. Их поддержали платежные системы MasterCard и Visa.
- В то же время в Monobank раскритиковали такое решение, соучредитель банка Олег Гороховский заявил, что это было сделано для крупного бизнеса.