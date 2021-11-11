АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию за безналичные операции

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил платежным системам Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).

Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Как говорится, речь идет о меморандуме по содействию конкурентному платежному рынку, подписанному платежными системами и Национальным банком Украины в мае 2021 года.

Согласно дополнительному соглашению, комиссия снизится до 1,2% через две недели после одобрения АМКУ, то есть с 26 ноября (изначально должна была снизиться с 1 июля), с 1 июля 2022 года состоится следующий этап снижения — до 1%, с 1 июля 2023 года года – до 0,9%.

Планируемое снижение касается только межбанковских комиссий для потребительских карт, то есть для физических лиц.

Кроме того, в АМКУ объяснили, что, принимая решение, исходили из того, что банки могут устанавливать собственные ставки внутригосударственных межбанковских комиссий в двусторонних договорах с платежными системами.

К тому же, считают в комитете, в случае снижения размера интерчейнджа банки- эквайры снизят тарифы на услуги эквайринга для продавцов, которые могут снизить цены на товары и услуги.