Умер Фредерик де Клерк — последний белый президент ЮАР. Он освободил из тюрьмы Нельсона Манделу

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11 ноября 2021 года умер Фредерик де Клерк — бывший президент Южно-Африканской республики и последний белый человек, который возглавлял страну. Он также являлся ключевой фигурой в переходе страны к демократии.

Об этом сообщает BBC.

Он умер в возрасте 85-лет в своем доме в Кейптауне после борьбы с раком мезотелиомы (поражает слизистую легких). Об онкологии у Де Клерка стало известно в июне. У него остались жена Элита, дочь, два сына и внуки.

Де Клерк был главой государства с сентября 1989 года по май 1994 года. В 1990 году он легализовал партии, которые выступали против апартеида , после чего из тюрьмы освободили самого известного диссидента в стране и борца с дискриминацией темнокожего населения Нельсона Манделу, который там пробыл 27 лет.

В 1993 году Де Клерку вместе с Манделой присудили Нобелевскую премию мира. А в 1994 году в стране состоялись многопартийные выборы, на которых партия Манделы одержала победу, и он возглавил страну.

Фредерик де Клерк родился в марте 1936 года в Йоханнесбурге в семье политиков- африканеров. Он работал юристом и занимал ряд министерских постов, прежде чем в феврале 1989 года возглавил Национальную партию. Его действия помогли положить конец эпохе апартеида в Южной Африке, и он стал одним из двух заместителей президента страны, когда Мандела возглавил страну.

Фредерик де Клерк ушел из политики в 1997 году, заявив: «Я ухожу в отставку, потому что убежден, что это отвечает интересам партии и страны».