Twitter прекратил обрезать превью изображений в веб-версии, после обвинений в расовой предвзятости

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Соцсеть Twitter прекратила автоматически обрезать превью изображений в веб-версии. Теперь, как и в мобильной версии, пользователям не нужно кликать на фото, чтобы увидеть его полностью.

Разработчики соцсети сообщают, что отныне все форматы изображений, в том числе портретный, будут отображаться в ленте полностью. Алгоритм «резать» фото не будет.

Блог Engadget однако указывает, что изображения будут урезаться до соотношения 16:9, если к фото прикрепить ссылку.

The Verge пишет, что изменения ввели после жалоб пользователей на предвзятость алгоритмов, которые «резали» изображения на превью с темнокожими людьми, отдавая предпочтения белым людям.