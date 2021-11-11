Оккупанты упростили пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская». За несколько часов пункт пересекли 974 украинца

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Alexander Reka \ TASS via Getty Images

Оккупационная «власть» отдельных районов Луганской области упростила пропуск людей через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Несмотря на наличие ограничения на пересечение «границы», раз в месяц на КПВВ заметно увеличился наплыв людей.

Об этом сообщает представитель Украины в социально-экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова.

По ее словам, по состоянию на 12:00 с временно оккупированных территорий Украины 731 человек перешел на подконтрольную Киеву территорию, а туда перешли 243 человека. Всего 974 украинца смогли пересечь линию КПВВ.

«Для сравнения вчера за весь день КПВВ пересекли всего 264 человека. Понимаю, что для моих киевских друзей эти цифры мало о чем говорят, но для луганчан это значит с 731 гражданином Украины есть социальная связь, это значит что 731 гражданин смог воспользоваться украинскими госсервисами», — подчеркнула Страхова.

Напомним, 5 ноября из-за очередного обстрела останавливали пропуск на КПВВ «Станица Луганская», а с 10 октября «власть» оккупированной территории Луганской области изменила правила пересечения КПВВ «Станица Луганская». Все это время на неоккупированную территорию могли попасть только люди из предварительно сформированных списков и при наличии острой необходимости. Пенсионерам в пропуске отказывали совсем.