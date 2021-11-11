В мире 84 млн человек вынужденно стали беженцами — отчет ООН

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European Parliament / Flickr

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество людей, которые вынуждены были покинуть свой дом, превысило 84 миллиона.

Еще в конце 2020 года число таких людей в мире составило около 82,4 миллиона, но в силу климатических изменений и ситуации в Афганистане и Сирии эта статистика заметно изменилась.

Так, около 51 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, большинство из которых представители Конго и Эфиопии. Кроме того, отмечается, что насилие в Мьянме и Афганистане также заставило людей покинуть свои дома в период с января по июнь 2021 года.

В целом больше всего беженцев за последний год прибыли из пяти стран: Центральноафриканской Республики (71 800), Южного Судана (61 700), Сирии (38 800), Афганистана (25 200) и Нигерии (20 300).

Остальные люди — более 12 миллионов — это те, чьи просьбы о предоставлении убежища еще рассматриваются, а также люди не имеющие гражданства.

В ООН отметили, что за этот год 126,7 тысяч беженцев смогли вернуться домой.